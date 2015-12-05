ضبط عاطل بحوزته 25 قرصا مخدرا بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة لهم - أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم- من ضبط المدعو "سامح.م.أ.م"، 31 سنة، عاطل، مقيم سيدى عمر الحمام بمطروح، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا مخدرات، وبحوزته 25 قرصا من عقار التامول المخدر، ومبلغ مالى 60 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجار العرض على النيابة.