ننشر التفاصيل الكاملة حول التلاعب في خبر «المصري اليوم» المسئ للشرطة

تقدمت صحيفة «المصري اليوم» ، ببلاغ لوزارة الداخلية، ضد شخص تعمد تشوية صورة الصحيفة، حيث قام بتحريف خبر و نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره صادر عنها، في حين نفت الصحيفة صحة هذا الخبر .

وتنشر «ONA» التفاصيل الكاملة حول تلك الواقعة ؛ ففي تمام التاسعة و5 دقائق صباح الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015، نشرت بوابة «المصري اليوم» خبرًا بعنوان «السيسي يتناول الإفطار مع طلاب كلية الشرطة»، وفي تمام العاشرة و9 دقائق، تم نشر الخبر على الصفحة الرسمية للجريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحصل الموضوع بعد دقائق من نشره على 504 «شير»، وما يزيد عن 9 آلاف «إعجاب» بالخبر.

وفي تمام الرابعة و28 دقيقة مساءً، نشر شخص يُدعى «أسامة جاب الله»، «سكرين شوت» من الخبر تفيد بأن «المصري اليوم» استبدل عنوان الموضوع التي أخطأت في نشره، وعلق على الصورة التي نشرها بـ«سكرين شوت» مرفقًا بصورة حسابه على «فيس بوك»، يفيد بأنه هو من استبدل العنوان الأصلي بعنوان آخر مغرض، ثم حذف الخبر من صفحته، واكتفى بـ«سكرين شوت».

> ونشر الصحفي بجريدة الوطن، أحمد الخطيب، نفس الخبر مع تغيير العنوان الأصلي، بعنوان آخر يسيء لجهاز الشرطة والعاملين به، وذلك في تمام الرابعة عصر الجمعة، وحصل على 29 «شير»، وتباينت الردود على ما نشره «الخطيب» ما بين محاولة البعض التأكيد بأن «المصري اليوم» لم تخطئ، وما بين تأييده والهجوم على الصحيفة. بعد ذلك، نشر مستخدمو «فيس بوك» الخبر بالعنوان المغرض، دون التأكد من صحته.

> ونشر موقع «جورنال مصر» خبراً بعنوان «بالصور| جريدة المصري اليوم ترتكب خطأ مهنيا فادحا»، دون العودة إلى الصحيفة للتأكد من صحة العنوان من عدمه، متناسيًا أن «فيس بوك» يتيح لمستخدميه خاصية استبدال العناوين.

> ونشر محمود الكردوسي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن “بوست” على صفحته الخاصة على فيس بوك يهاجم فيه المصري اليوم ويؤكد الخبر المزيف الذي نشره الصحفي أحمد الخطيب، علماً بأنه بالضغط على هذا العنوان المزيف سوف تفتح الصفحة الأصلية على المصري اليوم بالعنوان الأصلي.

وتقدمت صحيفة «المصري اليوم» ببلاغ لوزراة «الداخلية»، أفادت فيه بتعمد هذا الشخص تشوية صورة الصحيفة، بهدف الوقيعة بينها والدولة، وجاري التحقيق في هذا الموضوع، وطالبت «الصحيفة» بتقديمه للمحاكمة باعتباره يشيع اخبار كاذبة ويشوه سمعة الصحيفة و ملاكها و القائمين علي التحرير بها.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخبر، عن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة وتناول الأفطار مع طلبة الكلية، وهو ما حدث فيه تلاعب بالالفاظ ليخرج عن سياقه، وهو ما نفت صحته الجريدة.