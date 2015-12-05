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احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيسها.. «المؤلفين والملحنين» تُكرم 16 مبدعًا

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احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيسها.. «المؤلفين والملحنين» تُكرم 16 مبدعًا احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيسها.. «المؤلفين والملحنين» تُكرم 16 مبدعًا

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتب – مصطفى حمزة

احتفالًا بمرور 70 عامًا على تاسيسها، تقيم جمعية المولفين والملحنين والناشرين احتفاليتها بدار الاوبرا يوم21 ديسمبر المقبل.

وكانت الجمعيه التى يراسها الشاعر الكبير سيد حجاب كشفت بموتمرها الصحفى اليوم السبت.ان الاحتفال الذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور وزير الثقافة سيتم خلاله تكريم اسم 16 مبدعًا ومنهم بيرم التونسي..بديع خيرى.يونس القاضى.مرسي جميل عزيز.حسين السيد.سيد درويش.زكريا احمد.محمد عبد الوهاب.فريد الاطرش وآخرون.

ويحي الاحتفال على الحجارإيمان البحر درويش، غادة رجب وريهام الحكيم كما سيم اصدار 3كتب عن الجمعيه والمكرمون.

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