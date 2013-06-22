أطباء: على مريض فيروس سى المصاب بالأنيميا بالإقلال من "الريبافيرين"

أكد الدكتور عمر هيكل، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، أن هناك بروتوكولات وقواعد محلية وعالمية لعلاج الالتهاب الكبدى الفيروسى سى فيجب الاختيار الجيد للمريض قبل بداية العلاج، ويتم ذلك بعرفة وزن المريض وأن يكون وزنه فى المعدل الطبيعى وألا يعانى من قصور حاد بالدورة التاجية للقلب وتكون كذلك وظائف الكلى جيد ويجب التأكد من خلو المريض من الأمراض المناعية مثل أمراض الغدة الدرقية أو بعض الأمراض الروماتيزمية التى تؤثر فى نسبة الاستجابة للعلاج الطبى.

وقبل بداية العلاج بالانترفيرون وأقراص الريبافيرين يجب التحكم وعلاج زيادة دهون الكبد وكذلك الأمراض العصبية والنفسية التى يعانى منها المريض وألا يكون تحت العلاج بمضادات الاكتئاب.

ويجب كذلك أن تكون معدلات كرات الدم والصفائح الدموية ونسبة الهيموجلوبين فى معدلاتها الطبيعية، حيث يجب المتابعة الدقيقة للمرضى الذين يعانون من أنيميا أثناء العلاج، ويتم تخفيض جرعة أقراص الريبافيرين وإضافة حقن "الارثروبيوتين" التى تعالج الأعراض الجانبية لأقراص الريبافيرين والتى تعمل على تعويض تكسير كرات الدم الحمراء التى قد تحدث أثناء العلاج كمضاعفات للريبافيرين.

ويجب أن يقوم الطبيب بشرح وافى عن الأعراض الجانبية التى قد تحدث له أثناء العلاج وان بعض هذه الأعراض تكون بسيطة مثل آلام العضلات والمفاصل ونوبات البرد والتهاب الجهاز التنفسى العلوى وارتفاع درجة الحرارة كلها أعراض بسيطة يمكن التحكم فيها ولا تكون مبرر لوقف العلاج أو تخفيض الجرعة.

ويجب متابعة المريض كل أربع أسابيع من بداية العلاج ويتم إرجاء اختبار ألبى سى أر بعد الأسبوع الرابع، وإذا استجاب المريض وتحول اختبار ألبى سى أر من إيجابى إلى سلبى فى الأسبوع الرابع وتمثل حوالى 12 % من المرضى فهذه النوعية من المرضى تكون أكثر قابلية للشفاء الكامل للتخلص الكامل من الفيروس فى 92 % من الحالات.

ويجب كذلك متابعة المريض والتأكد من عدم وجود مقاومة الأنسولين لدى هؤلاء المرضى مثل الإصابة بالسمنة المفرطة أو زيادة السكر فى الدم أو زيادة دهون الدم وهذه المجموعة من المرضى تكون استجابتها للعلاج بسيطة وتكون النكسة مرتفع.

ويجب الاستمرار فى العلاج لمدة 48 أسبوع بالانترفيرون طويل المفعول وأقراص الريبافيرين.