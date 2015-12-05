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صور| مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بالصالات

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مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بالصالات

مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بالصالات

تفقد اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولى، اليوم، الحالة الأمنية بمطار القاهرة الدولي وجميع الطرق المؤدية اليه لمتابعة الحالة الأمنية.

وقام اللواء طارق فتحى بتفقد صالات السفر والوصول بالمطار للاطمئنان على سير الحركة والإجراءات الامنيه بها ، كما قام بتفقد الأكمنة الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المطار والطرق المؤدية اليه ،كما وجه مدير الامن بتوسيع دائرة الاشتباه على المترددين لضبط الخارجين عن القانون .

وقال انه تم ضبط 70 هاربا من تنفيذ احكام في قضايا مختلفة خلال حملات سلطات الامن علي صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات بالمطار .

مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بالصالات

مدير أمن مطار القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية بالصالات

 

 

 

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