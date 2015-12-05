العبادي: القوات التركية الموجودة قرب الموصل دخلت البلاد دون إذن وعليها الانسحاب

دعا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا إلى احترام علاقات حسن الجوار والانسحاب فوراً من الأراضي العراقية.

وأضاف في بيان إنه تأكد لديه أن قوات تركية تعدادها بحدود فوج واحد مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع دخلت محافظة نينوى بادعاء تدريب مجموعات عراقية من دون طلب أو أذن من السلطات الاتحادية العراقية، مؤكدة أن ما قامت به تركيا خرق خطير للسيادة العراقية ولا ينسجم مع علاقات حسن الجوار بين البلدين.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية العراقية “توغل” وحدات من الجيش التركي، رافضة أي عملية عسكرية لا يتم تنسيقها مع الحكومة الاتحادية.