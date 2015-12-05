باسم يوسف ينفي انضمامه لقناه تونسية وتقديم برنامج جديد

نفى الإعلامي باسم يوسف صحة انضمامه لقناة “التاسعة” التونسية وتقديمه برنامج جديد بعنوان “مع باسم يوسف”.

وقال “باسم”، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”هذا خبر غير صحيح بالمرة. مجرد قمت بمقابلة تليفزيونية على هذه القناة. برجاء تحري الدقة”.

وكانت إحدى المواقع العربية نشرت خبر بعنوان: (باسم يوسف ينضمّ لقناة “التاسعة” التونسيّة)، وقالت في الخبر إن قناة “التاسعة” التلفزيونية الخاصة في تونس أعلنت، في منشور على صفحتها على”فيسبوك”، عن أمر قريب مع الإعلامي المصري البارز باسم يوسف بها، انتشرت أخبار عن أنّه برنامج جديد لم تكشف القناة عن تفاصيله، سيكون بعنوان “مع باسم يوسف” وسيجمع بين الطابع الهزلي والنقدي.

وأشار الخبر إلى أنه بعد انتشار هذا الخبر، تبيّن أن يوسف أجرى مقابلةً مع القناة، على أن يتم عرضها في وقت لاحق.