مجلس الدولة يوافق على انتداب المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب

وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، على طلب المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، بانتداب المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، أميناً عاما لمجلس النواب، بدلا من خالد الصدر، الذى تقدم باستقالته منذ ايام قليلة.

وكان المستشار مجدى العجاتى، صرح صباح اليوم السبت، بأنه رشح المستشار أحمد سعد، لتولى منصب الأمين العام، والأمر معروض على مجلس الدولة، وإذا وافق سيتم صدور قرار تعينه، موضحاً أنه لم يتعدى على السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان.

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