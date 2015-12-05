وزير النقل يقرر إلغاء تشغيل خطوط القطارات ذات الكثافة المنخفضة وتحويل قطاراتها للخطوط المزدحمة

قرر الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل إلغاء تشغيل خطوط القطارات التي لا يوجد عليها كثافة ركاب، وتحويل قطاراتها إلى الخطوط التي عليها كثافة وحركة سفر كبيرة.

وكلف وزير النقل الهيئة خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم مع قياداتها بمحطة مصر بإلغاء تشغيل هذه الخطوط بعدما تلاحظ تسير قطاراتها رغم عدم وجود فيها ركاب.

وقال الجيوشي انه من غير المعقول أن يتم تسير خط قطار لنقل عشرة ركاب من مكان لمكان مما يساهم في زيادة خسائر الهيئة، وانه سوف يتم إعلام المواطنين بوقف هذه الخطوط حتى يستخدموا وسيلة موصلات بديلة.