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5 حركات مسلحة تعلن مشاركتها فى مظاهرات "الإخوان" فى ذكرى 25 يناير

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5 حركات مسلحة تعلن مشاركتها فى مظاهرات "الإخوان" فى ذكرى 25 يناير 5 حركات مسلحة تعلن مشاركتها فى مظاهرات "الإخوان" فى ذكرى 25 يناير
أعلنت حركات منبثقة عن جماعة الإخوان وتتبنى العنف رسميًا، مشاركتها فى المظاهرات التى دعا لها تحالف الجماعة فى ذكرى ثورة 25 يناير.

ومن ضمن الحركات التى أعلنت مشاركتها فى المظاهرات، ما تُسَمَّى بحرك الـ"بلاك فاير" وحركة "مولتوف عفاريت" وحركة "العقاب الثورى" وحركة "وَلَّع" وحركة "مشاغبون" بالإضافة إلى حركات أخرى يحمل أفرادها السلاح علانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى روجت فيه اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان، إعلان عدد من الحركات المشاركة فى مظاهرات ذكرى يناير، ونشرت بيانا يضم أسماء الحركات، فضلاً عن الجبهة السلفية، وأعضاء الجماعة بالداخل والخارج، وحزب الوسط. وحَرَّضَ تحالف دعم الإخوان أنصاره على تنظيم المظاهرات بدءًا من الغد وحتى ذكرى ثورة 25 يناير.

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مصر 365