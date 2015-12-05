ملياردير كردى يتحدى داعش ويبنى قصراً يشبه "البيت الأبيض" شمال العراق

بنى الملياردير الكردى شهاب نور الدين شهاب بيتا له صورة طبق الأصل من البيت الأبيض الأمريكى بتكلفة 20 مليون دولار، فى مدينة أربيل بشمال العراق. .متحدياً تنظيم "داعش" حيث يوجد البيت على مقربة من المناطق التى يسيطر عليها التنظيم.

وذكر موقع "هافينجتون بوست" الأمريكى أن بيت الملياردير الكردى، أبيض اللون تظهر فيه وسائل ترفيه غير موجودة فى قصر الحكم الأمريكى فى واشنطن، ومنها حمام تركى على البخار، وأرضية من المرمر الملون، وسلالم مذهبة.

وعندما سُئل الملياردير التركى عن احتمال تعرضه وبيته الذى تكلف الملايين لخطر داعش والمجموعات المسلحة فى المنطقة، أجاب شهاب أن داعش تشكل خطرا على كردستان العراق بأكمله والمجتمع الدولى، وهذه الأزمة ستنتهى قريبا.

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