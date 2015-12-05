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معسكر الإسماعيلي - رئيس الإسماعيلي يصرف مكافأة مشروطة للاعبين

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معسكر الإسماعيلي - رئيس الإسماعيلي يصرف مكافأة مشروطة للاعبين معسكر الإسماعيلي - رئيس الإسماعيلي يصرف مكافأة مشروطة للاعبين

قرر محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي صرف مكافأة 1000 جنيه لكل لاعب في الفريق بعد الفوز على مستقبل المرسى.

وكان الإسماعيلي قد اختتم معسكره الذي خاضه في تونس بالفوز على مستقبل المرسى بهدفين مقابل هدف.

في الوقت الذي سقط فيه الجهاز الفني للدراويش بقيادة ميدو أمام نظيرهم في الإفريقي بـ12 هدفا مقابل ستة (طالع التفاصيل والصور).

وجاء قرار أبو السعود بعد أن أبدى إعجابه بالأداء والروح التي تحلى بها اللاعبين خلال لقاء الفريق التونسي.

ولكن شدد رئيس الإسماعيلي على أنه لن يقوم بصرف تلك المكافأة إلا بعد الفوز على غزل المحلة عقب استئناف الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي بغزل المحلة في السادس من الشهر الجاري لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.

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