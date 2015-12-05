مبعوث الأمم المتحدة لليمن يصل إلى عدن لدفع محادثات السلام

قال مصدر قريب من الرئاسة اليمنية إن مبعوث الأمم المتحدة لليمن وصل اليوم السبت إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية لمناقشة أفق محادثات السلام بين الحكومة التى تباشر عملها من عدن والمقاتلين الحوثيين.

ويدور صراع أهلى منذ ثمانية أشهر بين قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادى تدعمها دول خليجية عربية من جهة والحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء من جهة أخرى.

وباءت جهود سابقة بقيادة الأمم المتحدة لحل الأزمة عبر الحوار بالفشل مع استمرار القتال فى أنحاء متفرقة من البلاد إذ تقصف طائرات حربية بقيادة السعودية مواقع جماعة الحوثى وحلفائها فى الجيش اليمنى .

وقال مصدر بالرئاسة إن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصل إلى مطار عدن الدولى اليوم قبل اجتماع مع الرئيس هادى بهدف إرساء القواعد لمحادثات جنيف الثانية.

وهذه المرة الأولى التى يقوم فيها المبعوث بزيارة رسمية لعدن التى أعلنها هادى عاصمة مؤقتة للبلاد بعد أن انتزع التحالف العربى السيطرة عليها من الحوثيين فى يوليو.

ويقول دبلوماسيون إن المحادثات قد تجرى هذا الشهر فى سويسرا لكن بعض المسؤولين اليمنيين عبروا عن تشككهم.

وكان الحوثيون سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء فى إطار ما وصفوها بأنها ثورة على الفساد.

وقال عبد الملك المخلافى الذى عينه هادى وزيرا للخارجية الأسبوع الماضى لرويترز إن الحكومة مستعدة للحوار على عكس الطرف الثانى وإن تصرفات الحوثيين على الأرض تتعارض مع بياناتهم بأنهم يؤيدون التوصل إلى حل سلمى للصراع.