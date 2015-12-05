الرئيس العراقى: نشر قوات تركية فى الموصل انتهاك للقوانين الدولية

>وصف الرئيس العراقى فؤاد معصوم اليوم السبت نشر مئات من القوات التركية قرب مدينة الموصل العراقية الشمالية بأنه يمثل "انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية" وقال إن هذا الأمر سيزيد التوترات الإقليمية.

ودعا فى بيان بث على الانترنت تركيا إلى سحب القوات وطلب من وزارة الخارجية العراقية اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية سيادة واستقلال البلاد.

وكان مصدر أمنى تركى قال أمس الجمعة إن المئات من القوات التركية نشرت لتقديم التدريب للقوات العراقية قرب مدينة الموصل التى يقطنها أكثر من مليون شخص والتى سيطر عليها متشددو تنظيم داعش فى يوليو عام 2014.

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