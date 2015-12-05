أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس العراقى: نشر قوات تركية فى الموصل انتهاك للقوانين الدولية

Google+ Print
الرئيس العراقى: نشر قوات تركية فى الموصل انتهاك للقوانين الدولية الرئيس العراقى: نشر قوات تركية فى الموصل انتهاك للقوانين الدولية

>وصف الرئيس العراقى فؤاد معصوم اليوم السبت نشر مئات من القوات التركية قرب مدينة الموصل العراقية الشمالية بأنه يمثل "انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية" وقال إن هذا الأمر سيزيد التوترات الإقليمية.

ودعا فى بيان بث على الانترنت تركيا إلى سحب القوات وطلب من وزارة الخارجية العراقية اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية سيادة واستقلال البلاد.

وكان مصدر أمنى تركى قال أمس الجمعة إن المئات من القوات التركية نشرت لتقديم التدريب للقوات العراقية قرب مدينة الموصل التى يقطنها أكثر من مليون شخص والتى سيطر عليها متشددو تنظيم داعش فى يوليو عام 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365