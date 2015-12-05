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المقاتلات البريطانية تشن موجة ثانية من الهجمات على تنظيم داعش بسوريا

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المقاتلات البريطانية تشن موجة ثانية من الهجمات على تنظيم داعش بسوريا المقاتلات البريطانية تشن موجة ثانية من الهجمات على تنظيم داعش بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية السبت، أن طائرات سلاح الجو الملكى البريطانى شنت موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

وكان مجلس العموم البريطانى قد صوت مساء الأربعاء، لتأييد توجيه ضربات جوية بريطانية على "داعش" فى سوريا بأغلبية 174 صوتا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن مقاتلتين من طراز "تورنادو" إضافة إلى مقاتلتين "تايفون"، انطلقوا من قاعدة أكروتيرى فى قبرص لتستهدف حقولا نفطية فى سوريا مساء أمس.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تبدأ فيها مقاتلات "التايفون" عمليات عسكرية فى سوريا، فيما شنت أربع مقاتلات طراز "تورنادو" أولى الضربات الجوية فى سوريا، حيث قصف حقول بترول فى المنطقة الشرقية السورية، وتوجهت 6 طائرات "تورنادو" إلى قاعدة أكروتيرى البريطانية فى قبرص الخميس، للانضمام إلى العمليات الجارية ضد تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن نشر مقاتلات "التايفون"، بجانب طائرتى "التورنادو" يعزز من قدرات كل من سلاح الجو الملكى وحملة التحالف لقصف التنظيم.
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