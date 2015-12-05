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بيكام يؤكد شراء أراضي في ميامي لبناء ملعب كرة قدم

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بيكام يؤكد شراء أراضي في ميامي لبناء ملعب كرة قدم بيكام يؤكد شراء أراضي في ميامي لبناء ملعب كرة قدم

(إفي): أعلن لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام اليوم عن توصله لاتفاق بشأن شراء أراضي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية من أجل بناء ملعب لمباريات كرة القدم في الولايات المتحدة.

وذكرت مؤسسة (ميامي بيكام يونايتد) في بيان أنه تم إبرام اتفاق شراء قطعة أرض مساحتها 36 ألف متر مربع ذات ملكية مشتركة تقع في حي أوفرتاون شمال غربي مدينة ميامي.

وبحسب البيان، فإن المجموعة الاستثمارية نجحت في التوصل لاتفاق حول شراء قطعة أرض ذات ملكية خاصة ووقعت وثيقة إثبات نوايا مع كارلوس خيمينيث عمدة منطقة ميامي ديد، من أجل الحصول على الأرض التابعة لهيئة المياه والصرف في المنطقة "بسعر سوق عادل".

يذكر أن بيكام كان أعلن بداية العام الماضي رغبته في إنشاء ملعب بميامي يتسع لـ20 ألف مشجع عقب استحواذه على حقوق أحد فرق الدوري الأمريكي، رغم أن هذا المشروع تعرض لعقبات عديدة في أكثر من مرة حيث اضطر بيكام لتغيير المكان عدة مرات.

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