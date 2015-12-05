الكشف عن – مانشستر سيتي كان يريد ضم جون تيري في 2009

كشف جون تيري قائد تشيلسي عن أن مانشستر سيتي حاول ضمه في عام 2009 لكن إدارة ناديه رفضت ذلك العرض رفضا قاطعا.

وأوضح جون تيري في حواره مع جيمي كاراجير في صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه حينما قامت شركة أبو ظبي للاستثمار بامتلاك مانشستر سيتي فإنهم كانوا يرغبون في ضمه بشدة.

وتحدث مدافع تشيلسي قائلا:"مانشستر سيتي قام بتقديم عرضا رسميا لتشيلسي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمي".

وأضاف"عقدت اجتماعا مع رومان أبراموفيتش مالك النادي وأبلغته بأن موافقة الإدارة على

العرض تعني عدم رغبتهم في بقائي مع تشيلسي وحينها لن يكون أمامي أي اختيار آخر".

وأكمل"أما إذا رفضت الإدارة العرض فذلك يجعلني أعرف موقف تشيلسي، وفي النهاية تم رفض رحيلي".

وشدد جون تيري في الوقت ذاته على أنه لن يلعب لأي فريق إنجليزي آخر بعدما بقى طوال مسيرته لاعبا في صفوف تشيلسي.

وأتم"قد ألعب في الدوري الأمريكي يوما ما فأنا أشعر إنني مازال بإمكاني مواصلة اللعب".