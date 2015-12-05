الصفاقسي يرد على اهتمام الأهلي بعلي معلول

رد لطفي عبد الناظر رئيس نادي الصفاقسي على اهتمام الأهلي بضم الظهير الأيسر لفريقه علي معلول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم السبت قبل لقاء الفريقين.

ويلاقي الصفاقسي منافسه الأهلي يوم الأحد على ملعب نادي الوصل الإماراتي في لقاء ودي.

وكان FilGoal.com قد انفرد باهتمام الأهلي بعلي معلول وأن جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأحمر سيراقب أداء اللاعب خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين (طالع التفاصيل).

وتحدث رئيس الصفاقسي قائلا:"لم نتلق عرضا رسميا من الأهلي لضم معلول".

واستدرك"لكننا نعرف أن الأهلي مهتم بضم اللاعب ويراقبه خلال الفترة الحالية".

وبسؤاله هل يوافق الصفاقسي على بيع اللاعب للأهلي أجاب"حينما يكون هناك عرضا رسميا من الأهلي سوف نحسم كل الأمور في وقتها".