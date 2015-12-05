اقتراح بإقامة دورة ودية بوجود أتليتكو مدريد مع الأهلي والزمالك

اقترح أحمد سويلم رئيس شركة "تيلي سيرف" المنظمة لمعسكر النادي الأهلي الذي يقام حاليا في دبي بإقامة دورة ودية تضم الفريق الأحمر والزمالك إلى جانب أتليتكو مدريد.

وجاء حديث سويلم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت للتحدث عن لقاء الأهلي والصفاقسي الودي الذي يقام يوم الاثنين.

وتحدث قائلا:"هناك مفاوضات حالية لإقامة دورة ودية تجمع بين الأهلي والزمالك والوصل الإماراتي إلى جانب أتليتكو مدريد".

وواصل"بصفتي صاحب توكيل أتليتكو مدريد في الشرق الأوسط فأنا بدأت مفاوضات مع إدارته للحصول على موافقة للمشاركة في تلك الدورة".

وأضاف"الاقتراح هو أن تقام تلك الدورة الودية في شرم الشيخ".

وأكمل"أما في حالة تعذر إقامة تلك الدورة في شرم الشيخ فسوف تقام في الإمارات".