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كارثة..القبض على مستشارة إعلامية ضمن إحدى شبكات الدعارة فى البساتين

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كارثة..القبض على مستشارة إعلامية ضمن إحدى شبكات الدعارة فى البساتين كارثة..القبض على مستشارة إعلامية ضمن إحدى شبكات الدعارة فى البساتين

قالت الأجهزة الأمنية أنها قبضت على إحدى شبكات الدعارة فى منطقة البساتين، و قالت الأجهزة الأمنية أن معلومات وردت إلى العقيد أحمد حشاد، و هو رئيس قسم التحريات فى مباحث آداب القاهرة، أن هناك وكر فى منطقة البساتين تديرة ربة منزل لممارسة العلاقات المحرمة، و أن ربة المنزل تقوم بأستقطاب النسوة، و تقوم بعرضهم على الرجال راغبى المتعة، مقابل مقابل مادى يحددونة.

و تم تكليف المقدم طاخر إخلاص بسرعة القبض على هذة المجموعة، و جميع أعضاء الشبكة، و تم إعداد الكمين و تقنين الإجراءات و تمت مداهمة الشقة، حيث تم ظبط ثلاثة سيدات إحداهما تعمل كمستشارة فى لإحدى السفارات الإفريقية فى القاهرة، و ربة المنزل و تم القبض على تسعة رجال أخرون، و أيضا وجدوا مبلغ مالى قدرة 9 ألاف جنيهات.

و تم العثور على 4 سيارات تخص المقبوض عليهم، و تم تحرير محضر بهذة الواقعة من طرف العميد أشرف عبد العزيز، و هو مأمور قسم شرطة البساتين، و جارى التحقيق فى القضية.

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