كارثة..القبض على مستشارة إعلامية ضمن إحدى شبكات الدعارة فى البساتين

قالت الأجهزة الأمنية أنها قبضت على إحدى شبكات الدعارة فى منطقة البساتين، و قالت الأجهزة الأمنية أن معلومات وردت إلى العقيد أحمد حشاد، و هو رئيس قسم التحريات فى مباحث آداب القاهرة، أن هناك وكر فى منطقة البساتين تديرة ربة منزل لممارسة العلاقات المحرمة، و أن ربة المنزل تقوم بأستقطاب النسوة، و تقوم بعرضهم على الرجال راغبى المتعة، مقابل مقابل مادى يحددونة.

و تم تكليف المقدم طاخر إخلاص بسرعة القبض على هذة المجموعة، و جميع أعضاء الشبكة، و تم إعداد الكمين و تقنين الإجراءات و تمت مداهمة الشقة، حيث تم ظبط ثلاثة سيدات إحداهما تعمل كمستشارة فى لإحدى السفارات الإفريقية فى القاهرة، و ربة المنزل و تم القبض على تسعة رجال أخرون، و أيضا وجدوا مبلغ مالى قدرة 9 ألاف جنيهات.

و تم العثور على 4 سيارات تخص المقبوض عليهم، و تم تحرير محضر بهذة الواقعة من طرف العميد أشرف عبد العزيز، و هو مأمور قسم شرطة البساتين، و جارى التحقيق فى القضية.

شبكةعيونالإخبارية

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