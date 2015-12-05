دفاع احد المتهمين بـ"خلية السويس الإرهابية" يدفع ببطلان اعترافات موكله

تستمع الدائرة الخامسة عشر إرهاب، برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، خلال جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، لمرافعة الدفاع.

وطلب دفاع المتهم شريف محمد عبد الحميد الفارسى ببراءته أصليًا واحتياطيا أستنادًا على عدم جدية التحريات التي أعدها جهاز أمن الدولة المنحل، وبطلان الدليل المستمد، كما دفع ببطلان الاعتراف، لانها قادمة من إكراه، مشيرًا إلى أن موكله عانى من تعذيب أدى إلى أضرار فى آذنه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.



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