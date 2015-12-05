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القبض على عاطلين يتاجران فى المواد المخدرة بأوسيم

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القبض على عاطلين يتاجران فى المواد المخدرة بأوسيم القبض على عاطلين يتاجران فى المواد المخدرة بأوسيم
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على عاطلين، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من مسكن الأول وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة قسم أوسيم.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من المقدم هشام بهجت رئيس مباحث قسم أوسيم بضبط كلا من "محمد.ع" 33 سنة عاطل ومقيم بدائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم مخدرات، و"محمد.ف" 25 سنة عاطل، ومقيم بدائرة المركز، السابق اتهامه فى قضية (مخدرات) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مسكن الأول وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 500 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، وفرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، و2 هاتف محمول، و1500 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365