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ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بالقاهرة

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ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بالقاهرة ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من ضبط 7520 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه، والانتظار فى الممنوع، والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة، 3 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.
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