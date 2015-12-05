القبض على خفير خصوصى يتاجر فى الأسلحة الآلية بأبو النمرس

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على خفير، لاتهامه بالإتجار فى الأسلحة الآلية بدائرة مركز أبو النمرس.

كانت معلومات وردت لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد قيام "سيد.م" وشهرته "مؤمن شوشة" 53 سنة خفير خصوصى، بالإتجار في الأسلحة والذخائر غيرالمرخصة، متخذًا من الأرض خفرته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم – 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم تركي الصنع – 1 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم – 100 طلقة عيار 7.62 × 39 مم – 270 طلقة خرطوش عيار 12 مم – 15 فارغ لطلقة خرطوش عيار 12 مم)، وبصحبته 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز البدرشين.

وبالكشف عن الأسلحة المضبوطة، تبين أنها مبلغ بسرقتها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.