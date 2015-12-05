أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عامل يقتل عاطلا لمعاكسته زوجته وزوجة شقيقه بمركز المحلة فى الغربية

Google+ Print
عامل يقتل عاطلا لمعاكسته زوجته وزوجة شقيقه بمركز المحلة فى الغربية عامل يقتل عاطلا لمعاكسته زوجته وزوجة شقيقه بمركز المحلة فى الغربية
سدد عامل نسيج طعنات نافذة فى القلب لعاطل مقيم قرية منشية ناصر التابعة لقرية دمرو - مركز المحلة الكبرى - فى محافظة الغربية، ولقى مصرعه فى الحال لمعاكسته زوجته وزوجة شقيقة أثناء سيرهما فى أحد شوارع القرية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى العميد طارق داود مأمور مركز المحلة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية منشية ناصر التابعة للوحدة المحلية لقرية – دمرو – دائرة المركز.

وانتقل المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين "وائل.ع.م.ع" – 38 سنة عامل نسيج – "متهم" وبين "إبراهيم.أ.ح"- 22 سنة عاطل- مقيم قرية منشية ناصر التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو "المجنى عليه" لقيام المجنى عليه بمعاكسة زوجة المتهم وزوجة شقيقه أثناء سيرهما فى الشارع، وعند معاتبة المتهم للقتيل أخرج القتيل "مطواة" من بين طيات ملابسه وحاول الاعتداء بالضرب على المتهم وتمكن المتهم من الإمساك بها، وسدد له طعنتين نافذتين فى الصدر ولقى مصرعه فى الحال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365