عامل يقتل عاطلا لمعاكسته زوجته وزوجة شقيقه بمركز المحلة فى الغربية

سدد عامل نسيج طعنات نافذة فى القلب لعاطل مقيم قرية منشية ناصر التابعة لقرية دمرو - مركز المحلة الكبرى - فى محافظة الغربية، ولقى مصرعه فى الحال لمعاكسته زوجته وزوجة شقيقة أثناء سيرهما فى أحد شوارع القرية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى العميد طارق داود مأمور مركز المحلة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية منشية ناصر التابعة للوحدة المحلية لقرية – دمرو – دائرة المركز.

وانتقل المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين "وائل.ع.م.ع" – 38 سنة عامل نسيج – "متهم" وبين "إبراهيم.أ.ح"- 22 سنة عاطل- مقيم قرية منشية ناصر التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو "المجنى عليه" لقيام المجنى عليه بمعاكسة زوجة المتهم وزوجة شقيقه أثناء سيرهما فى الشارع، وعند معاتبة المتهم للقتيل أخرج القتيل "مطواة" من بين طيات ملابسه وحاول الاعتداء بالضرب على المتهم وتمكن المتهم من الإمساك بها، وسدد له طعنتين نافذتين فى الصدر ولقى مصرعه فى الحال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.