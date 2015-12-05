وزير القوى العاملة: السيسي يضع التعليم الفنى على رأس أولويات الدولة فى المرحلة الحالية

افتتح جمال سرور وزير القوي العاملة اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، المؤتمر والمعرض الدولى الأول لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب، وينظمة المركز الدولى للتعليم وجودة الخدمات، برئاسة الدكتور كمال أمام رئيس المؤتمر وخبير جودة التعليم.

وقال "سرور" في كلمته أمام المؤتمر: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع التعليم الفنى والتدريب المهنى على رأس أولويات الدولة فى المرحلة الحالية، مشيرا إلي أننا يجب علينا جمعيا حكومة ومجتمع الاهتمام بتوجيه الشباب، وتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم الفنى من خلال توفير فرص عمل لهم بعد التخرج ونشر الوعى بين الأسر المصرية بأهمية التعليم المهني لتحفيز أبنائهم وبناتهم على الالتحاق بالدراسة المهنية بفخر واعتزاز ورغبة تدفعهم للابداع والتفوق.

وحضر المؤتمر ممثلين عن وزارتي التربية والتعلم والتعليم الفني والتعليم العالي، وبمشاركة ذوى الخبرة من مصر وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفنلندا والصين لعرض تجاربهم وخبراتهم فى هذا المجال وكيفية مواجهاتهم للتحديات.

وطالب الوزير بتغير الصورة السلبية عن العامل الحرفى والتعليم الفنى، والتى تراكمت فى أذهان شبابنا منذ الصغر، وذلك لنتمكن من التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم الفنى والتدريب المهني والتي من أهمها نظرة المجتمع السلبية إلى التعليم الفنى والعمل المهني ، التى تمجد من التعليم الأكاديمي ، وتحط من قيمة العمل اليدوى والمهنى.

وتابع أنه آن الأوان أن تلتقى كل الأيادى العاملة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، لوضع استراتيجية قومية تلبى احتياجات سوق العمل الداخلى أو الخارجى وتمده بالمتدربين المهره والمدربين الأكفاء .

وشدد "سرور" علي أن التعليم الفنى والتدريب المهنى الوسيلة الحاسمة والفعالة لتنمية قدرات ومهارات الأفراد والعمال ، والوسيلة التى تزيد من فرص الفرد فى الحصول على فرصة عمل مناسبة فى المشروعات الصناعية التى تسعى الدولة إلى جذب المستثمرين لأنشائها والتى تسهم إلى حد بعيد فى خفض معدلات البطالة.

وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن التعليم الفنى والتدريب المهنى هما الآليات التى تستخدمها الدولة لرفع مستوى جودة المنتج النهائى من أجل رفع القدرة التنافسية لمصر فى مواجهة الدول الأخرى.

ووجه الوزير الشكر للمركز الدولى للتعليم وجودة الخدمات على الجهود الكبيرة التى بذلها لتنظيم هذا المؤتمر، الذى يشارك فيه نخبة من المتخصصين فى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مختلف قطاعات الدولة، مؤكدا أن مدخلاتهم سيكون لها أكبر الأثر فى التوصل إلى مجموعة من التوصيات البناءه للنهوض بالتعليم الفنى والتدريب.