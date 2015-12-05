رئيس جامعة الأزهر للطلاب: لا تستقوا معلوماتكم من موقع "الفتنة بوك"

قال الدكتور عبدالحى العزب، رئيس جامعة الأزهر، خلال تفقده إجراءات تسكين الطلاب لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف، تحديت الأوضاع وفتحت المدينة وراهنت على حفاظ أولادنا على المدينة الجامعية، "المدينة ليست ملك لكم وحدكم بل ملك للأجيال القادمة والمحافظة عليها واجب عليكم، والعبث بها يوقع صاحبه فى الإثم ومن ثمة الطرد خارج المدينة".

وأضاف أنه لا يوجد حيوان أو طائر يحرق عشه أو بيته، فكيف بالإنسان الذى يقوم بحرق بيته، قائلا:" كأننا نفعل ما لا يفعله الحيوانات"، مؤكدا أن الذين كانوا يخربون هم طلاب من خارج الأزهر ولن يسمح بتكرار ذلك، مطالبا إياهم بعدم أخذ معلوماتهم من موقع "الفتنة بوك"أى "فيس بوك".

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واستطرد: "اقسم بالله هناك حرب استعمارية جديدة يستهدفون بها الشباب ليخربوا أوطانكم وبيوتكم بايديكم، محذرا الشباب من معاهد الفتنة، مطالبا إياهم بقراءة بروتوكولات حكماء صهيون ليحصنوا أنفسهم ضد المؤامرات التى تحاك ضد شباب هذه الأمة.