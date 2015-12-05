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رئيس جامعة الأزهر للطلاب: لا تستقوا معلوماتكم من موقع "الفتنة بوك"

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رئيس جامعة الأزهر للطلاب: لا تستقوا معلوماتكم من موقع "الفتنة بوك" رئيس جامعة الأزهر للطلاب: لا تستقوا معلوماتكم من موقع "الفتنة بوك"
قال الدكتور عبدالحى العزب، رئيس جامعة الأزهر، خلال تفقده إجراءات تسكين الطلاب لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف، تحديت الأوضاع وفتحت المدينة وراهنت على حفاظ أولادنا على المدينة الجامعية، "المدينة ليست ملك لكم وحدكم بل ملك للأجيال القادمة والمحافظة عليها واجب عليكم، والعبث بها يوقع صاحبه فى الإثم ومن ثمة الطرد خارج المدينة".
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف أنه لا يوجد حيوان أو طائر يحرق عشه أو بيته، فكيف بالإنسان الذى يقوم بحرق بيته، قائلا:" كأننا نفعل ما لا يفعله الحيوانات"، مؤكدا أن الذين كانوا يخربون هم طلاب من خارج الأزهر ولن يسمح بتكرار ذلك، مطالبا إياهم بعدم أخذ معلوماتهم من موقع "الفتنة بوك"أى "فيس بوك".
>اليوم السابع -12 -2015

واستطرد: "اقسم بالله هناك حرب استعمارية جديدة يستهدفون بها الشباب ليخربوا أوطانكم وبيوتكم بايديكم، محذرا الشباب من معاهد الفتنة، مطالبا إياهم بقراءة بروتوكولات حكماء صهيون ليحصنوا أنفسهم ضد المؤامرات التى تحاك ضد شباب هذه الأمة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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