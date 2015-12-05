أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: أحد ضحايا حريق "ملهى العجوزة" موجه تربية رياضية بالجيزة

Google+ Print
التعليم: أحد ضحايا حريق "ملهى العجوزة" موجه تربية رياضية بالجيزة التعليم: أحد ضحايا حريق "ملهى العجوزة" موجه تربية رياضية بالجيزة
أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أحد ضحايا حادث حريق الملهى الليلى بالعجوزة موجه تربية رياضية يعمل بإدارة الوراق التعليمية.

وأضافت كشك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يدعى "س. ح"، موضحة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه كان يعمل حارس أمن بالملهى، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاته المالية لأفراد أسرته.

وكان حريق وقع أمس الجمعة فى أحد الملاهى الليلية بمنطقة العجوزة أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص جميعهم من العاملين داخل الملهى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365