التعليم: أحد ضحايا حريق "ملهى العجوزة" موجه تربية رياضية بالجيزة

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أحد ضحايا حادث حريق الملهى الليلى بالعجوزة موجه تربية رياضية يعمل بإدارة الوراق التعليمية.

وأضافت كشك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يدعى "س. ح"، موضحة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه كان يعمل حارس أمن بالملهى، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاته المالية لأفراد أسرته.

وكان حريق وقع أمس الجمعة فى أحد الملاهى الليلية بمنطقة العجوزة أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص جميعهم من العاملين داخل الملهى.