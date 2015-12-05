إغلاق ميناء رفح البرى بعد فتحه استثنائيا لمدة يومين لعبور العالقين

أكدت مصادر مسئولة بميناء رفح البرى أنه تم إغلاق الميناء اليوم السبت بعد فتحه استثنائيا لمدة يومين من الجانبين لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان قد تم فتح ميناء رفح البرى أول أمس الخميس ولمدة يومين استثنائيا من الجانبين لعبور العالقين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

يذكر أنه تم إغلاق ميناء رفح البرى عقب حادث كرم القواديس يوم 24 أكتوبر قبل الماضى ، ويتم فتحه استثنائيا لعبور العالقين والحالات الإنسانية ولإدخال المساعدات.