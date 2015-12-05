للرجل.. عوامل تساعد على الإصابة بسرعة القذف

عوامل تزيد فرص الإصابة بسرعة القذف

الكثير من الأسباب النفسية والعضوية تقف وراء إصابة الرجل بسرعة القذف، وسرعة القذف اضطراب حقيقى فى القدرة على قذف الرجل للمنى بتوقيت مناسب، وقبل شعوره أو شعور الطرف الآخر من العلاقة بحالة من الإشباع الجنسى التام، نظرا لسرعة قذف المنى قبل استمتاع كل منهما.>أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض التناسلية والجلدية خلال حديثه عن سرعة القذف، أنها الاضطراب الأكثر تأثيرا بالسلب على الحياة الجنسية للرجل، وغالبا تكرار حدوثها سبب فى اضطرابه وتوتره النفسى أثناء العلاقة الجنسية، مهما كانت سرعة القذف أولية أو ثانوية، أى دائمة أو مؤقتة.>ومن هنا أوضح أخصائى الأمراض التناسلية، أن بعض العوامل الخفية قد تزيد من نسب الإصابة بسرعة القذف، وترفع احتمالية الإصابة بها فى وقت قريب، ومن أهمها إصابة الرجل بالضعف الجنسى بشكل عام، أو ضعف الانتصاب، فكلها علل جنسية ترفع فرص الإصابة بسرعة القذف، نتيجة خلل قدرة الرجل الجنسية وشعوره بالضعف خلال العلاقة الجنسية، ليعانى من التوتر والخوف من الإخفاق، مما يصيبه بسرعة فى القذف.

وتابع الدكتور أيمن ذاكرا بعض العوامل الأخرى الهامة التى ترفع فرص الإصابة بسرعة القذف، منها على سبيل المثال تعرض الرجل لضغوط نفسية واجتماعية وعملية، تسبب له تشتت التركيز أثناء العلاقة الزوجية، وتصيبه بسرعة القذف نتيجة التوتر، كذلك إصابة الرجل بعلة مرضية، أو مرض مزمن أو القلب.