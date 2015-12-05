عاوز تخس؟ إحسبها واعرف محتاج تتخلص من كام كيلو علشان شكلك يبقى افضل

تؤرق السمنة وفرط الوزن الملايين من الأشخاص حول العالم، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تورنتو الكندية عن نتائج هامة للغاية بشأن بعض المفاهيم المرتبطة بالوزن الأمثل الذي يجب أن يتمتع به الإنسان وما هو الحد الأدني من الوزن الذي يجب أن يتخلص منه الإنسان.

>وأكد الباحثون أن الشخص في مرحلة الشباب يحتاج حال معاناته من السمنة أو فرط الوزن أن يفقد ما بين 3.5 إلى 4 كجم حتى يبدو بصحة أفضل ويتمتع بوظائف حيوية أفضل، بينما يحتاج أن يتخلص من 7 إلى 8 كجم إذا كان يرغب في أن يبدو بمظهر أفضل وشكل أكثر جاذبية.

>بينما تحتاج السيدات، حسب الدراسة، أن تفقدن قدراً أقل من الوزن مقارنة بالرجال لتبدو بمظهر أكثر جاذبية، لأن وجه المرأة يعتبر أكثر حساسية لتغيرات الوزن مقارنة بالرجال ويساهم فقدان قدر كبير من الوزن في جعلهن يتمتعن بمظهر أقل جاذبية.

>وبشكل أكثر دقة، يحتاج الشخص المصاب بالسمنة أو فرط الوزن أن ينخفض مؤشر مقياس الكتلة الخاص به BMI بمقدار 1.33 كي يتمتع بصحة أفضل، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ويعد مقياس مؤشر كتلة الجسم "BMI" من المؤشرات الرسمية التى يستدل بها على زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، ولحساب هذا المؤشر نقوم بإجراء عملية القسمة للوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر، فلو افترضنا مثلا أن شخصا ما يزن 85 كيلوجراما وطوله 180 سنتيمترًا، فإن مؤشر الكتلة الخاص به حينها سيصبح 85 / (1.8 * 1.8)=26.23.

>ويمتلك الشخص وزنًا مثاليًا فى حالة إذا ما تراوح مقياس مؤشر كتلة الجسم ما بين 18 و25، ويكون مصابًا بزيادة الوزن فقط عندما يتراوح المقياس ما بين 25 و30، بينما يكون الشخص مصابًا بمرض السمنة، وتبدأ المشاكل الخطيرة فى الظهور إذا ما كان مقياس مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365