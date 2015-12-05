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صور| احتفالية فنية للجالية الروسية بالغردقة للمطالبة بإعادة الرحلات الجوية

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احتفالية فنية للجالية الروسية بالغردقة

احتفالية فنية للجالية الروسية بالغردقة

نظمت إحدي شركات الطيران الدولية بالغردقة احتفال​​ا شارك فيه المئات من الجالية الروسية التي تقيم بالغردقة وعدد كبير من مندوبى الشركات السياحية العاملة بالبحر الاحمر لدعم وتنشيط السياحة بالمدينة.وشهد الحفل تقديم عروضا فنيا لأطفال الجاليّه الروسية وفقرات استعراضية وجمباز وباليه ومسرح عرائس.

واكد طارق فتحى، منظم الاحتفالية ان الهدف ​م​ن هذه الاحتفالية توصيل رسالتنا للحكومتين الروسية والمصرية أنه مهما كانت الأسباب فلابد من إيجاد حل لعودة رحلات الطيران الي .

واوضح هانى هيكل، مدير إدارة التسويق بالشركة: “مصر بلد الأمان، ومعظم الموجدين غاضبون لقطع الأوصال، لأن هناك أصدقاء لهؤلاء الموجودين في روسيا ولايستطيعون الوصول إليهم في مصر”.

وطالب الروس الرئيس بوتين والحكومة والفيدرالية الروسية أن يفهموا أننا نعيش في هدوء تام والحالة الأمني.

احتفالية فنية للجالية الروسية بالغردقة

احتفالية فنية للجالية الروسية بالغردقة

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