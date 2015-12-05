معسكر الأهلي – زيزو ورئيس الصفاقسي يتحدثان عن مباراة الفريقين.. والعامل المشترك

"نتمنى تقديم مباراة تليق بإسم الفريقين" هكذا بدأ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" رئيس قطاع الكرة بالأهلي حديثه عن لقاء فريقه أمام الصفاقسي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الصفاقسي يوم الأحد في ثاني مبارياته الودية خلال المعسكر الخارجي الذي يخوضه في دبي وذلك على ملعب نادي الوصل الإماراتي.

وعقدت الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي "تيلي سيرف" مؤتمرا صحفيا يوم السبت للتحدث عن المباراة بحضور أحمد سويلم، وزيزو، ولطفي عبد الناظر رئيس الصفاقسي، ومحمد علي عامر مدير عام الوصل.

وتحدث زيزو قائلا:"نتمنى تقديم مباراة جيدة تليق بإسم الفريقين، وأن تخرج في صورة رائعة".

وأضاف"نشكر الإمارات على حسن استضافتها للأهلي طوال الفترة الماضية".

فيما تحدث رئيس الصفاقسي"مباراة هامة بين فريقين المنافسة بينهما على المستوى الإفريقي قوية".

وأكمل"العامل المشترك في تلك المباراة هو أن كلا الفريقين مرا بموسم غير جيد، لكن الآن نحن نتصدر الدوري التونسي ونعتبر اللقاء خير إعداد للمنافسات الإفريقية".

في الوقت ذاته رد رئيس الصفاقسي على اهتمام الأهلي بضم الظهير الأيسر للفريق علي معلول (طالع التفاصيل).

فيما أعرب مدير الوصل الإماراتي عن فخر ناديه باستضافة تلك المباراة، مضيفا"نسعى

للاستفادة من الخبرات الكبيرة لنادي عالمي مثل الأهلي، والصفاقسي أحد أقطاب الكرة الإفريقية".