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نادي الوصل يتحدث عن: تجربة شيكابالا وكوبر.. وصلاح أجبرنا على متابعة الدوري الإيطالي

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نادي الوصل يتحدث عن: تجربة شيكابالا وكوبر.. وصلاح أجبرنا على متابعة الدوري الإيطالي نادي الوصل يتحدث عن: تجربة شيكابالا وكوبر.. وصلاح أجبرنا على متابعة الدوري الإيطالي

كيف يصف نادي الوصل تجربة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهيكتوبر كوبر المدير الفني لمنتخب مع الفريق؟ مدير عام الفريق الإماراتي محمد علي عامر يجيب.

وكان مدير عام الوصل قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم السبت للتحدث عن

تفاصيل مباراة الأهلي والصفاقسي الودية التي يستضيفها ملعب فريقه يوم الأحد.

وشهد المؤتمر تحدث عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ولطفي عبد الناظر رئيس الصفاقسي أيضا (طالع التفاصيل).

كما رد رئيس الصفاقسي على اهتمام الأهلي بضم الظهير الأيسر للفريق علي معلول (طالع التفاصيل).

كما شهد المؤتمر وجود اقتراح بإقامة دورة ودية تضم الأهلي والزمالك والوصل إلى جانب أتليتكو مدريد (طالع التفاصيل).

وتحدث محمد علي عامر قائلا:"تجربة شيكابالا مع الوصل لم تكن قاسية علينا وأرفض وصفه بأنه لاعب غير جيد".

وأضاف"شيكابالا حقق معنا بعض النجاحات ورحيله عن الفريق كان بسبب أنه كانت هناك بعض الظروف الصعبة التي كنا نمر بها".

وأكمل"أعتقد أن شيكابالا يحتاج فقط لمن يحتويه بشكل جيد ويساعده على التألق".

وكان شيكابالا قد انضم للوصل الإماراتي لمدة عام على سبيل الإعارة ولكنه رحل عن الفريق

بعد ذلك.

أما عن هيكتور كوبر قال:"عمل لدينا من قبل وهو مدرب ممتاز".

وعمل كوبر مع الوصل لعدة أشهر بداية من نوفمبر عام 2013 حتى شهر مارس في عام 2014 ولكنه أقيل بسبب سوء النتائج.

وبسؤاله عن محمد صلاح لاعب روما علق مدير عام الوصل"محمد صلاح أجبرنا كعرب على متابعة الدوري الإيطالي".

وأتم"هو شعبيته كبيرة هنا في الإمارات ونحن نتوقع له نجاح كبير في مسيرته".

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