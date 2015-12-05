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أهالى حجر النواتية: القمامة والمياه ستسبب كارثة جديدة بمزلقان القطار

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أهالى حجر النواتية: القمامة والمياه ستسبب كارثة جديدة بمزلقان القطار أهالى حجر النواتية: القمامة والمياه ستسبب كارثة جديدة بمزلقان القطار
فتح انقلاب قطار مرسى مطروح المحمل بالغلال الأبواب على ملفات حرم السكك الحديدية بالإسكندرية، والتى طرق الأهالى لها جميع أبواب المسئولين دون فائدة.

وبين خطورة إلقاء القمامة وتركها على قضبان السكة الحديد أو شفط مياه الأمطار وسكبها بحرم السكة الحديد، ساد الذعر فى قلوب الأهالى المجاورين للمزلقانات والمحطات.

ففى منطقة حجر النواتية، وبالتحديد بشارع النصر يصاب أهالى المنطقة والمجاورين للسكة الحديدية يومياً بالذعر بعد تكدس القمامة أعلى شريط السكة الحديد واشتعال الحرائق اليومية.

ويقول سعيد الشرى أحد مواطنى المنطقة: "لا يوجد جمع منزلى للقمامة بهذه المنطقة وبالتالى يقوم الأهالى بإلقائها أعلى شريط السكة الحديد وتمثل قنبلة موقوتة بسبب إمكانية وضع أى متفجرات داخلها أو اشتعالها تلقائياً يومياً أو بفعل أحدهم ما يؤدى إلى استنشاق المزيد من دخان القمامة.

وقال "الشرى" "توجهنا إلى هيئة السكة الحديد لوضع حد لهذه الكارثة فكان الرد أنها مشكلة تتبع محافظة الإسكندرية، والمحافظة تقول إنها تتبع السكة الحديد، ثم رد آخر أنها تتبع شركة النهضة الخاصة بالنظافة والتى تصر الأخيرة على أنها ليس دخل بشىء".

وأضاف سعيد الشرى "ندعو الله يومياً بعد مرور كل قطار على شريط السكة الحديد الذى لا نعلم الوقت الذى سينقلب فيه بسبب كل ما يحدث".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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