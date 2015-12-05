محافظ الوادى الجديد يتفقد حملة النظافة التطوعية لمديرية الطرق والمتطوعين

تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد حملة النظافة التطوعية التى بادرت بها مديرية الطرق بالوادى الجديد، والتى شارك فيها العاملون بالمديرية وعلى رأسهم مجدى الطماوى مدير عام مديرية الطرق، وشباب وفتيات وأهالى متطوعين من مختلف أحياء المدينة لنظافة الشوارع ورفع القمامة بها.

بدأت الحملة اليوم بجمع القمامة ورفع الأتربة بشارع النبوى المهندس أهم وأكبر شوارع مدينة الخارجة، حيث قامت مديرية الطرق بتوفير المعدات اللازمة والسيارات.

ووجه عشماوى المسئولين بضرورة توفير كل المعدات اللازمة لإتمام عمل مثل هذه الحملات التى تعد مشاركة مجتمعية فاعلة وانتماءً حقيقيا للوطن الذى نعيش به.

وتوجه عشماوى بالشكر للمشاركين فى أعمال الحملة ومساهمتهم فى نظافة مدينتهم. وصرح بأنه سوف يتم تعميم هذه المبادرة الناجحة فى مراكز المحافظة الخمسة.