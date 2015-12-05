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سفر وعودة 766 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 766 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 766 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البري، سفر ووصول 766 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 612 إلي الجانب الليبي، بينهم 250 مصريا و 362 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 154 مصريا، بينهم 106سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 48 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضي، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 106 ألف و 620 مصريا.
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