عبور 101 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

أنهت سلطات منفذ السلوم البري إجراءات سفر ووصول 101 شاحنات بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البري، رصدت إنهاء إجراءات سفر 3 شاحنات محملة بالبضائع المصرية، وعودة 98 شاحنات مصرية، من الجانب الليبي، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل في الأراضي الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقي الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضي الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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