إصلاح خط مياه قرية البصارطة فى دمياط

أصلحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء أحمد عزت مجاهد ومتابعة مجدى خاطر نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، خط المياه بطريق مركز شباب قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، مع تسليك خطوط الصرف الصحى بمنطقة عزبة الزيات والفرع الأول والفرع الثالث ومنطقة الترعة الجديدة والطريق الترابى.

كما تمت صيانة أسلاك الكهرباء أمام مدرسة أبو بكر الصديق بقرية البصارطة حفاظا على سلامة المواطنين بحضور السعيد الكومى رئيس الوحدة المحلية بالبصارطة، يأتى ذلك بناء على شكاوى أهالى القرية.