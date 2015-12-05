مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة ويحجز 29 توك توك مخالف لقرار منع السير

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4092 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها، وتم ضبط 54 مخالفات تجاوز سرعات و1453 مخالفة نموذج 125 ورصد 33 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 29 توك توك و 30 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.