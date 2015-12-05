ترحيل المتهمين بحرق الملهى الليلى بالعجوزة للقاهرة وسط حراسة مشددة

قامت قوات مديرية أمن السويس صباح اليوم، بترحيل المتهمين بحرق ملهى ليلى إلى القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة بمشاركة قيادات وضباط المباحث الجنائية.

كانت تمكنت مباحث السويس أمس، بالتنسيق مع مباحث الجيزة وقطاع الأمن العام، من ضبط 2 متهمين بالمشاركة فى حرق الملهى الليلى فى منطقة العجوزة، والذى راح ضحيته 12 شخصا .

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس، إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث، يفيد بتواجد 2 من المتهمين بحرق الملهى الليلى فى العجوزة داخل محافظة السويس.

على الفور تم إخطار قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين حضرا للسويس للاختباء لدى سيدة بحى الأربعين، عقب ارتكاب الجريمة واصطحبا معهما دراجة نارية " رايس " على سيارة ربع نقل كانا قد استخدماهما للفرار من موقع الحادث .

وتم إعداد عدة أكمنة أمنية بمشاركة ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، وتم تحديد أوصاف الدراجة النارية، وتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد محمد والى مدير المباحث من ضبط المتهمين "حماصة "18 سنة طالب بمعهد نظم ومعلومات مقيم إمبابة بالجيزة، ومحمد المجنون ميكانيكى، خلال تواجدهما بشارع الجيش بميدان الأربعين أمام محل كشرى وحلوانى شهير، حيث كانا يستقلان الدراجة النارية التى اصطحباها، وتم ضبطهما قبل الفرار، واعترفا أنهما لجئا للسويس للاختباء لدى سيدة على علاقة بالمتهم الأول.



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