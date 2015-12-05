أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

فران يقتل عاملا بسبب خلافات عائلية بقرية منية سنتا فى الشرقية

Google+ Print
فران يقتل عاملا بسبب خلافات عائلية بقرية منية سنتا فى الشرقية فران يقتل عاملا بسبب خلافات عائلية بقرية منية سنتا فى الشرقية
شهدت قرية منية سنتا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الجمعة، مقتل عامل بشركة بالعاشر من رمضان، بسبب خلافات عائلية، وتم التحفظ على الجثة، وتولت النيابة التحقيقات برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد زكريا صقر" 43 سنة، عامل ومقيم العاشر، لمستشفى بلبيس العام جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش .

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، قيام "رضا ع ع" 18 سنة فران مقيم منية سنتا، بقتل المجنى عليه بسبب خلافات قديمة بين العائلتين، وأكدت التحريات تربص المتهم بالمجنى عليه أثناء شرائه أدوات سباكة لشقته بالقرية وأطلق عليه الخرطوش ولاذا بالفرار وجارى ضبطه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365