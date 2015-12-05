فران يقتل عاملا بسبب خلافات عائلية بقرية منية سنتا فى الشرقية

شهدت قرية منية سنتا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الجمعة، مقتل عامل بشركة بالعاشر من رمضان، بسبب خلافات عائلية، وتم التحفظ على الجثة، وتولت النيابة التحقيقات برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد زكريا صقر" 43 سنة، عامل ومقيم العاشر، لمستشفى بلبيس العام جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش .

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، قيام "رضا ع ع" 18 سنة فران مقيم منية سنتا، بقتل المجنى عليه بسبب خلافات قديمة بين العائلتين، وأكدت التحريات تربص المتهم بالمجنى عليه أثناء شرائه أدوات سباكة لشقته بالقرية وأطلق عليه الخرطوش ولاذا بالفرار وجارى ضبطه.

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