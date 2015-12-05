«تونس» تمنع هبوط الطائرات الليبية في مطار العاصمة

أعلنت تونس أنها لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط في مطار قرطاج الدولي، مشيرة الى أن مطار صفاقس جنوبي البلاد هو الوحيد الذي سيستقبل الطائرات الليبية.

> وقالت السلطات التونسية إن هذا القرار يعود لدواعٍ امنية، ويأتي بعد نحو ثلاثة اشهر من إعادة تونس فتح مطاراتها أمام شركات النقل الجوي الليبية بعد إغلاقها لمدة عام لدواع أمنية.

وقال وزير النقل التونسي محمود بن رمضان لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة “تعلمون أننا نمر بوضع خطر، لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية” من بينها منع “الطائرات الليبية” من الهبوط في أي من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس في جنوب البلاد.

وأغلقت تونس العام الماضي مطاراتها أمام شركات النقل الجوي الليبية التي تقوم برحلات نحو تونس انطلاقا من المطارات الواقعة في المناطق التي تشهد تدهوراً امنياً.