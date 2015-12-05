وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه فى اطار المشاورات الدورية التى يجريها وزير الخارجية مع الأطراف الدولية والاقليمية الفاعلة حول التطورات التى يشهدها الشرق الأوسط، أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا صباح السبت 5 ديسمبر مع “سيرجى لافروف” وزير الخارجية الروسى، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية الى التعامل مع الأزمتين السورية والليبية.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا تطورات الزمة السورية وتناولا متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع فيينا 2 الخاص بتلك الأزمة، كما تناولا الجهود القائمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور بهدف تنسيق التحركات خلال الفترة المقبلة فيما يخص تلك القضايا وغيرها المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.