تأجيل الاجتماع السداسي الخاص بسد النهضة إلي يومي 11 – 12 ديسمبر بناء علي طلب إثيوبيا

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية إثيوبيا طلب من سامح شكري وزير الخارجية، خلال لقائهما علي هامش اجتماعات قمة أفريقيا الصين بجوهانسبرج اليوم، تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لينعقد في الخرطوم يومي 11 و 12 ديسمبر بدلاً من 6 و 7 ديسمبر وفقاً لما كان مقرراً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير الأثيوبي (تادروس ادهانوم) أكد لشكري أن طلب التأجيل يرجع إلي تكليف مفاجيء صدر له من رئيس الوزراء الأثيوبي بالمشاركة في زيارة هامة معه إلي كينيا خلال الفترة المحددة لعقد الاجتماع السداسي، وانه يتطلع إلي تفهم الجانب المصري لاسباب طلب تاجيل موعد الاجتماع.