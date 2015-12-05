فقر الدم أو الأنيميا.. كل ما تريد أن تعرفه.. الأسباب والأعراض والعلاج

أنواع فقر الدم أو الأنيميا

أسباب فقر الدم أو الأنيميا

الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة التى تصيب مئات الملايين من البشر حول العالم، يبلغ عددهم حوالى 2 مليار شخص، ويحدث بسبب انخفاض تركيز الهيموجلوبين أو نقص كرات الدم الحمراء، وتصاب خلايا الجسم بالضرر نظراً لعدم حصولها على القدر الكافى من الأكسجين، ويعد أشهر أمراض الدم على الإطلاق.>يوجد أكثر من 400 نوع من الأنيميا، ويمكن تقسيمها إلى 3 أنواع رئيسية منها الأنيميا التى تحدث بسبب النزيف، كما هو الحال لدى الأشخاص المصابين بالقرحة والبواسير وخلال الطمث وعند الولادة، وكما يوجد نوع آخر يحدث بسبب نقص إنتاج كرات الدم الحمراء، بالإضافة إلى نوع آخر من فقر الدم يحدث بسبب تلف كرات الدم الحمراء، وتعد أنيميا نقص الحديد هى أشهر نوع على الإطلاق، وسنسلط عليها المزيد من الضوء خلال هذا التقرير.>والإصابة بالأنيميا أو فقر الدم لها أسباب عديدة، منها فقدان السيدات كميات كبيرة من الدم خلال فترة الطمث، وأيضاً الدم الذى يفقد أثناء الولادة والعادات الغذائية الخاطئة كعدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد وخاصة ً خلال مرحلة الطفولة، وأيضاً حال الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمى مثل مرض كرون أو عند استئصال جزء من المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وأيضاً حال التبرع بشكل متكرر.

وهناك أيضاً سبب آخر لفقر دم الأطفال كشفت عنه دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز الطبى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار الباحثون إلى أن انخفاض مستويات فيتامين "د" بالدم لدى الأطفال الصغار، يرفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بفقر الدم، أحد الاضطرابات المرضية الشائعة التى تعرض صحتهم للخطر، وتصيبهم بالضعف العام وقلة التركيز، وتحد من قدرتهم على تعلم أشياء جديدة، لافتين أنها تعد الدراسة الأولى التى تربط بين هذين العاملين.

وتشير الأبحاث إلى أن نقص فيتامين "د" يحدث خللاً فى عملية تكوين كريات الدم الحمراء بنخاع العظام، وكما أنه يعجز عن تأدية وظائفه المتمثلة فى تنظيم الالتهابات المناعية والحد منها، وهى أحد أهم العوامل التى تؤدى للإصابة بفقر الدم.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "د":الأسماك الغنية بالزيوت مثل "السالمون والسردين والماكريل وكذلك الألبان وصفار البيض"، وكما أنه يتكون فى الجلد عند التعرض للشمس بفعل الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن الحصول عليه أيضاً من خلال المكملات الغذائية التى تباع بالصيدليات، ولكن بعد إشراف الطبيب، وهى تساهم فى علاج فقر الدم أو الأنيميا.

نشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية الشهيرة لطب الأطفال "Journal of Pediatrics" .

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أعراض فقر الدم أو الأنيميا

ثلاثة أطعمة لرفع مستويات كرات الدم الحمراء

>ومن أبرز أعراض فقر الدم أو الأنيميا:الشعور بالتعب والإعياء وفقدان الطاقة وسرعة ضربات القلب، خاصة عند ممارسة الرياضة، وضيق التنفس والصداع وصعوبة التركيز والدوخة وشحوب لون الجلد والأرق والشد العضلى بالساق، وترقق الأظافر.>تعد كرات الدم الحمراء من المكونات الهامة بالدم حيث تساهم فى نقل الأكسجين والدم المؤكسد إلى أنسجة الجسم المختلفة وتساهم فى التخلص من ثانى أكسيد الكربون، وإليكم أبرز الأطعمة التى ترفع من مستويات الكرات الحمراء، وبالتالى تساهم فى علاج فقر الدم والأنيميا، وذلك حسبما نشر بعدة دراسات ودوريات أمريكية:-

1. الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والكلاوى والكبدة والعدس والسبانخ وصفار البيض والبرقوق المجفف والزبيب، ويساهم عنصر الحديد فى تكوين بروتين الهيموجلوبين، الذى ينقل الدم المؤكسد إلى خلايا وأنسجة الجسم المختلفة.

2. الأطعمة الغنية بحمض الفوليك أو فيتامين ب9، وهو يساعد على تكوين كريات دم حمراء جديدة وصحية، وقد يؤدى النقص فيه إلى الإصابة بالأنيميا، وهو موجود بشكل خاص فى الحبوب والسبانخ والكرنب والبرقوق والبسلة والفول المجففة والمكسرات، وهى تتمتع جميعاً بتأثير رائع فى علاج فقر الدم والأنيميا.

3. الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، وهو أحد مكونات فيتامين ب مركب، وهو ضرورى لتصنيع الحمض النووى ويحفز إنتاج كرات الدم الحمراء الجديدة من النخاع العظمى، وقد يتسبب نقصه فى تكوين كرات دم حمراء غير مكتملة ومن أبرز الأطعمة الغنية به: الكبدة والسمك واللحوم الحمراء والبيض والألبان ومنتجاته.

أهمية الحديد لمرضى فقر الدم أو الأنيميا

10 أطعمة لعلاج فقر الدم أو الأنيميا

أحدث توصيات مكملات الحديد لمرضى فقر الدم

>الحديد من العناصر الهامة والضرورية جداً للجسم، حيث يدخل فى بناء الهيموجلوبين الذى ينقل الأكسجين من الدم إلى باقى أعضاء الجسم، وبالتالى يغذيها ويساعدها على أداء وظائفها الحيوية الهامة، ويحتاج الإنسان إلى تناول 18 مجم منه بشكل يومى لأداء وظائفه الحيوية، ويفضل الحصول عليه من خلال الخضراوات والفواكه نظرا ً لاحتوائها على فيتامين "ج"، والذى يساعد بشكل كبير على امتصاص الحديد من الأمعاء، وما يعزز فرص علاج فقر الدم أو الأنيميا.>نقدم لكم 10 أطعمة هى الأغنى على الإطلاق بعنصر بالحديد، وستساهم بلا شك فى علاج مرض الأنيميا والذى يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، وإليكم أبرز هذه الأطعمة:>1. الطماطم المجففة:وهى تحتل المركز الأول على قائمة الخضراوات والفواكه الغنية بعنصر الحديد، ويساهم تناول 100 جرام منها على حصول الإنسان على نصف احتياجاته اليومية من عنصر الحديد، ويمكن تحضيرها عن طريق تقطيعها طوليا ً ونزع البذور منها، ثم إدخالها بالفرن لمدة 20 دقيقة تحت درجة حرارة 220 سيليزيزوس، ثم تركها 3 ساعات حتى تجف، ويمكن حفظها لمدة أسبوع كامل بوضعها فى برطمان داخل الثلاجة وإضافة زيت الزيتون لها.>2. المشمش المجفف:ويمنح تناول الإنسان لـ 100 جرام منه كى يحصل على 33% من احتياجاته اليومية من الحديد.>3. البقدونس الطازج:ويمد تناول 100 جرام منه الإنسان بحوالى 33% من احتياجاته اليومية من عنصر الحديد.>4. السبانخ المطبوخة.>5. جوز الهند المجفف أو البشر، بشرط عدم إضافة السكر لديه.>6. الزيتون بمختلف أنواعه.>7. الزبيب.>8. الجمار أو قلب النخيل: وهى فاكهة بيضاء اللون وتوجد بكثرة داخل الدول الغنية بأشجار النخل.>9. الحلبة المنبتة.>10.العدس الأصفر: وهو من الأطعمة الغنية جدا ً بالحديد وذات القيمة الغذائية العالية ويساهم بشكل ملحوظ فى علاج فقر الدم أو الأنيميا.>كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين بجامعة ملبورن الأسترالية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن المكملات الغذائية المحتوية على الحديد، وفوائدها الصحية على السيدات الحوامل.

وأشار الباحثون إلى أن حصول السيدات الحوامل على المكملات الغذائية المحتوية على معدن الحديد من الأشياء الضرورة خلال فترة الحمل، ولكن كشفت نتائج هذه الدراسة ولأول مرة أنه ليس من الضرورى أن يتم تناولها بشكل يومى ثابت، ولكن يكفى تناولها بمعدل مرتين فقط فى الأسبوع وخاصة أن الفوائد الصحية التى تُحدثها على الحوامل والأطفال حديثى الولادة هى نفسها، سواء تم تناول تلك المكملات يوميا ً أو مرتين فقط فى الأسبوع، بل وتتفوق الحالة الثانية أحيانا.

وتابع الباحثون أن حصول السيدات الحوامل على مكملات الحديد بمعدل مرتين فقط فى الأسبوع يرفع من معدلات نجاح الحمل وإتمامه، ويساهم بشكل أكبر فى تعزيز وظائف الإدراك المتعلقة بالذاكرة والتركيز والتفكير لدى الأطفال حديثى الولادة بمجرد بلوغ عمر ستة شهور مقارنة بتناول تلك المكملات بشكل يومى.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج قد تحمل أخبارا سارة أيضا لمرضى الأنيميا، والذين يفوق عددهم الـ 2 مليار على مستوى العالم، حيث تمثل الأثار الجانبية التى تحدثها مكملات الحديد والتكلفة الإجمالية لها من أكبر التحديات التى تواجه علاج المرض.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً فى دراسة حديثة نشرت بدورية "PLOS Medicine".

مخاطر فقر الدم أو الأنيميا

>كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن السيدات المصابات بأنيميا نقص الحديد خلال فترة الحمل غالباً ما ترتفع فرص إصابة أطفالهن بالتوحد مقارنة بالسيدات اللاتى يمتلكن مستويات معتدلة من الحديد خلال هذه الفترة الحرجة.

وتابع الباحثون أن هذه المخاطر ترتفع بمقدار 5 أضعاف إذا حدث الحمل فى مرحلة عمرية متأخرة، وكان عمر هؤلاء السيدات يتخطى 35 عاما، وكما كشفت النتائج أن هذه المخاطر تتضاعف إذا كانت الأم تعانى من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكرى خلال فترة الحمل.

وأضافت الدراسة أن السيدات الأصحاء تحتاج إلى الحصول على تركيزات ثابتة من الحديد بشكل يومى منتظم بما يعادل 14.8 مجم حسب توصيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وهو عنصر ضرورى لنمو مخ الأطفال، لافتة أن الأطباء يجب أن يحددوا بالضبط جرعات الحديد التى تحتاجها السيدات المصابات بأنيميا نقص الحديد.

أحدث الأدوية لعلاج فقر الدم أو الأنيميا

ويعرف العقار الجديد باسم "Omontys

>صدقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على إصدار مستحضر صيدلى جديد لعلاج الأنيميا التى تصيب مرضى الكلى المزمن بشرط أن يخضعوا للغسيل الكلوى بشكل منتظم.>" ويحتوى على المادة الفعالة "peginesatide"، حيث يحفز من إنتاج كريات الدم الحمراء عن طريق تحفيز النخاع العظمى لإنتاج هذه الكريات، والتى يتم الاستدلال على فاعلية العقار ونجاح تكوينها بارتفاع مستوى الهيموجلوبين فى الدم.

ويستخدم هذا العقار لتقليل حاجة المصابين بأمراض الكلى المزمنة لنقل الدم حيث يتم حقنه مرة واحدة كل شهر ليغنى بذلك حاجة المرضى للأدوية التى يتم حقنها بشكل دورى ومتكرر.

وأشار الدكتور ريتشارد بازدور مدير تقييم الأدوية بالهيئة إلى أن هذا الدواء يعد هو العقار الأول الذى يتم التصديق عليه لتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء منذ عام 2001، مضيفا بأنه يوفر للمرضى الحصول عليه بواسطة الحقن مرة واحدة فى الشهر بما يغنيهم عن الحاجة للحصول على الأدوية المحفرة لإنتاج كريات الدم الحمراء بشكل متكرر.

ومن أبرز الأثار الجانبية التى يتسبب فيها عقار "Omontys": الإسهال والقىء وارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والمفاصل واليدين والقدمين.



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1 تحدث الأنيميا بسبب انخفاض تركيز الهيموجلوبين أو نقص كرات الدم الحمراء



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الأنيميا تعرض الأطفال الصغار للإصابة بالتوحد



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الفواكه الغنية بفيتامين "ج" تعزز امتصاص الحديد من الأمعاء



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الكبدة من الأطعمة اللذيذة التى تعالج الأنيميا



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إضافة الجرجير إلى السلطة لعلاج فقر الدم



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الزبيب يعالج الأنيميا