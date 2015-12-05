"ستار أكاديمي": غضب عارم لتجاهل قضية سهيلة بن لشهب وحنان الرابحة الكبرى

بيروت_علي حلاّل

تجاهل برنامج "ستار أكاديمي" في البرايم الثامن اي تقرير عن صحة المشتركة سهيلة بن لشهب، ما أثار غضب جمهور سهيلة، الذي لازال يطالب بمقاطعة البرنامج. من جهة ثانية، لازالت المغربية حنان خضر الورقة الرابحة للبرنامج، فهي مع كل تسمية تزداد شعبيتها، وترتفع معها حركة التصويت للبرنامج. فالنتيجة التي حسمت لصالحها كانت متوقعة ومعروفة. ولكن يبقى "ستار أكاديمي" هذا العام فاقد لعنصر التشويق لغاية الآن وغير مثير للجدل رغم اجتيازه المرحلة الأولى. فالعام الماضي كانت ابتسام تسكت الطالبة المغربية المثيرة للجدل لتشبيهها بالنجمة هيفاء وهبي.

البرايم الثامن أحياه ملك الراي الشاب خالد، الذي قدّم مجموعة من أجمل أغانيه. فأطلّ مع إبن بلده أنيس بورحلة بأغنية "C’est la vie. ثمّ غنّى مع الطالب المغربي إيهاب أمير أغنيته الشهيرة "عبد القادر"، ليختم البرايم بإطلالة منفردة ضمن تحيّة للجزائر وأغنية "لله يا جزائر". الشاب خالد اعتبر أن الحياة ستكون حزينة بلا رقص وغناء، كما حثّ الطلاب على الجهد والتركيز في الأكاديميّة، متمنّياً لهم التوفيق.

ورغم تشجيع جمهور الستوديو شانتال جعجع، إلا أن أصدقاءها اختاروا دينا للبقاء في المنافسة ليبقى من لبنان كل من مابيل ومروان ورافييل الذي يملك شعبية كبيرة في الستوديو وخارجه، ويعتبر منافساً شرساً على اللقب.

أداء بعض الطلاب تراجع بعض الشيء، خصوصاً هايدي الذي أدت أغنية "أواخر الشتي" لإليسا حيث بدت غير مرتاحة، وفضلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي لو تغمي الأغاني الطربية والتي شأحبها الجمهور منها".

وبدت حنان المشتركة الوحيدة المرتاحة رغم أنها في مرحلة الخطر، وكأنها واثقة من الجمهور الذي يدعمها بشكل كبير ويصوت لها، فأدت الأغنية بطريقة لافة، وكأنها تغني للمرة الأولى.

واللافت أيضاً أن البرنامج لم يلجأ بعد إلى عناصر المفاجآت كاستدعاء أهالي الطلاب على المسرح والقيام بمفاجأتهم.

وفي سباق التميّز ضمن لائحة التوب 5 هذا الأسبوع، فاز علي بالمرتبة الخامسة، رافاييل بالمرتبة الرابعة، نسيم بالمرتبة الثالثة، مروان بالمرتبة الثانية، وإيهاب بالمرتبة الأولى، ونال جائزة السفر الى الأردن، في رحلة سياحيّة الى أهمّ المعالم الأثريّة برفقة صديقه رافاييل.