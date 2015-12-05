أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تعرض سمية الخشاب لحادث سير

Google+ Print

السبت 05-12-2015 13:46

تعرضت الممثلة سمية الخشاب لحادث سير حيث كانت تسير على أحد الكباري فتفاجأت بفقدان إحدى السيارات سيطرتها ما أدى إلى حالة من الهلع لدى قائدي السيارات المجاورة خاصة بعدما اصطدمت السيارة هذه بعدّة سيارات أخرى.
وعلقت سمية على الحادث قائلة على حسابها الشخصي على "تويتر":" الحمد لله أنا بخير ولم أصب بأي جروح أو كدمات حيث نجت سيارتي من هذا الحادث بأعجوبة".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي