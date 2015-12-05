تعرض سمية الخشاب لحادث سير

تعرضت الممثلة سمية الخشاب لحادث سير حيث كانت تسير على أحد الكباري فتفاجأت بفقدان إحدى السيارات سيطرتها ما أدى إلى حالة من الهلع لدى قائدي السيارات المجاورة خاصة بعدما اصطدمت السيارة هذه بعدّة سيارات أخرى.

وعلقت سمية على الحادث قائلة على حسابها الشخصي على "تويتر":" الحمد لله أنا بخير ولم أصب بأي جروح أو كدمات حيث نجت سيارتي من هذا الحادث بأعجوبة".

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