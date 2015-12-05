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عادل إمام وطليق هيفاء وهبي ومصالحة السبكي ووائل الإبراشي في عزاء والدته

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السبت 05-12-2015 14:25

القاهرة:مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

حرص عدد كبير من نجوم الفن ونجماته ومن الإعلامين ورجال الدولة في على حضور عزاء والدة الإعلامي وائل الابراشي مقدم برنامج "العاشرة مساءً" الذي يعرض يومياً على شاشة قناة دريم.
وكان على رأس الحضور والذي حرص على مؤاساة الإبراشي في مصابه الفنان عادل إمام النادر الظهور في مثل هذه المناسبات ما يجعل الكثيرين يلومونه على تقصيره،وحضر كذلك نقيب الموسيقين هاني شاكر وكل من الفنانين محمد فؤاد وأحمد عدوية الذي تحدى أزمته الصحية وميسرة وسمير غانم وعمرو سعد والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج مدحت العدل والمطرب مصطفى كامل والفنان أحمد عبد العزيز، والموسيقار هاني مهنى، وفاروق الفيشاوي. ومن الفنانات حضرت صابرين ونجوى فؤاد وسهير رمزي وشهيرة . ومن نجوم حضر الرياضة التوأمان حسام وابراهيم حسن،والكابتن خالد الغندور،
حرص على الحضور أيضاً رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفاء وهبي والذي يرتبط بصداقة كبيرة مع الإبراشي،وكانت مفاجأة العزاء حضور المنتج أحمد السبكي ليشهد العزاء تصالحهما بعدما تلاسن الاثنان في مكالمة هاتفية أثناء تقديم الإبراشي لبرنامجه ووصل الأمر الى حد القضاء.
حضر كذلك رجل الأعمال ومالك قنوات دريم أحمد بهجت،ومن رجال الإعلام حضر أحمد المسلماني وعمرو الليثي وخيري رمضان وأحمد موسى، وطارق علام كما حضرت الإعلامية لميس الحديدي.

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