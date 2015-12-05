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سيدة تضع الخل والملح بالغسالة لو عرفتم السبب لفعلتم مثلها وخصوصاً فى هذه الايام

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سيدة تضع الخل والملح بالغسالة لو عرفتم السبب لفعلتم مثلها وخصوصاً فى هذه الايام سيدة تضع الخل والملح بالغسالة لو عرفتم السبب لفعلتم مثلها وخصوصاً فى هذه الايام

الغسالة هيا احد اهم الادوات الكهربائية استخداما فى المنزل واكثرها استخداما وتقريبا يتم استعمالها بشكل يومى لنقوم بتنظيف الملابس والمفروشات والمحارم بها ونقوم بتجفيفها ولكن بعد استخدامنا الغسالة لغسل الكثير من الملابس هل فكرتم يوما ان تقومو انتم بغسل الغسالة وتنظيفها حتى تعطيكم النتائج المرجوة ؟

نعم وبالاخص فى هذه الايام حيث يدخل فصل الشتاء وتزداد برودة الجو  يجب عليكم تنظيف الغسالة من وقت لاخر لتتخلصون من الترسبات التى تتكون بعد كل غسله وتجعل رائحة الغسالة كريهه وغير نظيفه .حتى انكم فى بعض المرات بعد دورة الغسيل تكون الملابس خرجت نظيفة ولكن رائحتها كريهة وغير محببة .

 

لذلك عليكم تطبيق فكرة اليوم وهيا وصع الملح والخل فى غسالتها وعمل دورة غسيل بالماء البارد  وبدون وضع اى منظفات وقومى بتشغيل دورة غسيل صغيرة وبذلك تكونين قد نظفتى الغسالة بكل بساطة وبدون تكلفه وتخلصتى من كافة المواد التى كانت عالقه بها والتى بعد فترة كان بامكانها تعطيل الغسالة عوضا عن الرائحة الكريهة التى كنت تخرج منها .

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